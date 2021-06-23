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Пандемия COVID-19
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Голикова рассказала, у кого наиболее высокий риск заразиться индийским штаммом

Наиболее подвержены заражению россияне в возрасте от 20 до 49 лет
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россияне в возрасте от 20 до 49 лет более подвержены заражению индийским штаммом коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

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"По заключениям международных и наших исследователей, штамм "Дельта" [индийский вариант мутации ковида] обладает более высокой контагиозностью. И я хочу отметить, что наши граждане в возрасте от 20 до 49 лет, которые являются наиболее социально активными, трудоспособными, они и подвергаются в большей степени заболеванию этой новой инфекцией с тем штаммом, о котором я сказала", - сказала она.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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