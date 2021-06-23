В России не зарегистрировано случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Случаев заражения разновидностью индийского штамма коронавируса "Дельта плюс" в России не зарегистрировано, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Индийские ученые сообщили о нескольких мутациях "Дельты", одна из которых получила название "Дельта плюс". Единичные случаи ее зафиксированы в республике, - сказала она. - Уже депонировано семь последовательностей этого варианта, "Дельта плюс", в пяти странах - это США, Великобритания, ФРГ, Непал и Боствана. У нас пока его нет".