Голикова назвала регионы, в которых больше и меньше всего вакцинированных от COVID-19

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Самое низкое число вакцинированных от коронавируса отмечено в Дагестане, Владимирской, Ульяновской и Вологодской областях, заявила в среду вице-премьер России Татьяна Голикова.

"На сегодняшний день лидерами по темпу вакцинации на 100 тыс. населения являются Сахалинская, Белгородская, Московская области, Чеченская Республика, Ханты-Мансийский [автономный] округ - Югра, Тюменская область и город Москва. Меньше всего вакцинированных в Республике Дагестан, Владимирской области, Ульяновской области, Вологодской области", - сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Также она отметила, что самые низкие показатели тестирования на коронавирус фиксируются в Еврейской автономной области, Мордовии и Курганской области.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией вице-премьер призвала принимать аналогичные московским меры против COVID-19.

"В ближайшее время необходимо принять ряд мер <...>, большинство из этих мер уже принял город Москва. Мы обращаемся ко всем регионам страны, чтобы они также принимали аналогичные меры ", - сказала она в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 368 513 случаев заражения, выздоровели 4 902 110 человек, умерли 130 895. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.