СФ одобрил закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников.

Закон запрещает использовать, в том числе публично демонстрировать, "являющиеся экстремистскими материалами изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала... оскорбляющие многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах". Исключение составят случаи, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания.

К экстремистским материалам будут отнесены выступления и изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, а также руководителей организаций, сотрудничавших с ними.

Поправки вносятся в законы "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и "О противодействии экстремистской деятельности".

Как отмечают разработчики закона, он призван препятствовать героизации военных преступников на территории России, десятки миллионов граждан которой стали жертвами фашистского режима.