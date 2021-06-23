Голикова рассказала о темпах вакцинации от ковида в России

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в России возросли в среднем в 1,7 раза за неделю. Об этом в среду сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Мы отмечаем, что в последнюю неделю увеличение темпов вакцинации возросло в 1,7 раза в среднем по России и в разы в отдельных регионах страны. Таких регионов десять, которые ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан", - сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Ранее Голикова сообщила, что самое низкое число вакцинированных от коронавируса отмечено в Дагестане, Владимирской, Ульяновской и Вологодской областях.

Более 16 млн человек в России прошли полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции, более 20 млн получили первый компонент препарата.

"По состоянию на сегодняшний день вакцинированы первым компонентом 20,7 млн человек, из них получили оба компонента 16,7 млн человек", - рассказала Голикова.

Порядка 24,4% россиян в возрастной категории старше 60 лет сделали прививку от коронавирусной инфекции, добавила она. "Доля вакцинированных в возрасте старше 60 лет у нас в общей численности этой категории составляет 24,4%", - сказала Голикова.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из трех зарегистрированных вакцин - "Спутник V", "Эпиваккорона" или "Ковивак". Четвертая вакцина - "Спутник лайт" в гражданский оборот пока не поступила.