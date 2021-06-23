Совфед запретил коллекторам общаться с родственниками должника без их согласия

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, обязывающий коллекторов общаться только с должниками и запрещающий им общаться с третьими лицами.

Действующее законодательство содержит дискриминационное положение, согласно которому допускается взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, иными родственниками, его соседями либо другими третьими лицами с согласия самого должника и без получения предварительного согласия этих лиц, говорится в пояснительной записке. В то же время право отозвать ранее полученное у должника согласие на взаимодействие коллекторов с его родственниками, соседями либо другими третьими лицами есть исключительно у самого должника. Данная норма "грубейшим образом нарушает права и законные интересы граждан, которые по усмотрению самого должника оказываются в состоянии принудительного взаимодействия с коллекторами", говорится в пояснительной записке.

Законом предусмотрено, что любое взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, соседями или иными физическими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности, может осуществляться только в случае получения письменного предварительного согласия соответствующих лиц. Закон также предусматривает их право в любое время отозвать ранее данное согласие.

Основополагающая цель закона - восстановить нарушенное право граждан и установить процедуру, обязательную к исполнению коллекторами и обеспечивающую защиту граждан от любого давления и неправомерного воздействия, говорится в пояснительной записке.