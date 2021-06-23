На саммите БРИКС планируется выработать пятисторонние обязательства по климату

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) выработают пятисторонние обязательства по климату на саммите, который должен состояться в конце 2021 года под председательством Индии. Об этом сообщил в среду замглавы МИД РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков на 25-й ежегодной российской конференции инвесторов.

"Чуть позже, когда будет проводиться саммит стран БРИКС под председательством Индии, мы услышим о пятисторонних обязательствах [по климату]. В противном случае не получится поддерживать актуальность экологической повестки на площадке БРИКС", - сказал он.

Как отметил Рябков, выполнение глобальных целей по достижению устойчивого развития и предотвращению климатических изменений является главной мировой задачей, это должно стать приоритетом и для БРИКС. "Экологическая повестка постоянно набирала обороты на площадке БРИКС за последние годы, и актуальность ее становилась все выше, это можно отследить по количеству информации, которой мы обменивались в течение последних лет. Кроме того, сама повестка становилась сложнее и комплекснее", - продолжил высокопоставленный дипломат.

РФ, по его словам, стремится выработать сбалансированный подход в борьбе с изменениями климата. "Россия считает, что нужно выработать рациональный подход и сочетать и возобновляемые источники энергии, и углеводороды. Нам кажется, что не стоит бросаться в крайности", - резюмировал Рябков.