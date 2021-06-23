В Москве за неделю выявили 53 тыс. заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Порядка 53 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией выявили в Москве за неделю. Это рекордный показатель с начала пандемии, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

"С начала года, в течение пяти месяцев, в Москве была спокойная, стабильная ситуация с ковидом, мы не фиксировали каких-то всплесков, но последние две недели ситуация приобрела взрывной характер. За последнюю неделю мы зафиксировали рекордные показатели выявляемости - 53 тысячи. Такого объема выявляемости не было ни в мае прошлого года, ни в конце 2020 года, когда были пиковые значения. По госпитализации мы тоже приблизились уже к максимальным показателям - 12 тыс. за неделю", - сказал Собянин.

Он добавил, что последние два дня в Москве фиксируются максимальные значения суточной смертности пациентов с коронавирусом.

Мобилизация коек

В Москве также мобилизовано 20 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом. Всего в городе в системе ОМС 30 тыс. коек.

"Мы мобилизовали медицинскую систему. Она работает практически в полной мощности - сегодня мобилизовано 20 тыс. коек, которые работают на ковид. Всего в городе в системе ОМС работает чуть больше 30 тыс. коек", - сказал Собянин.

Он уточнил, что было создано дополнительно еще 20 тыс. коек, часть вывели из действующей системы, а значительную часть создали во временных госпиталях заново. Было мобилизовано и амбулаторное звено.

По словам мэра, перед новым штаммом коронавируса многие оказались беззащитны. Это объясняет многие вещи, связанные с большой долей молодых людей, которые болеют, а также увеличением примерно на 30% пациентов с тяжелым течением болезни.

Ход вакцинации

В Москве первый компонент вакцины от коронавируса получили более 2 млн человек, но этого недостаточно, считает мэр.

"В Москве первым компонентом привито уже привито более 2 млн человек. Казалось бы, цифра большая. Из 12 млн это уже не такой большой процент, который необходим для того, чтобы защитить граждан", - сказал Собянин.

Москва может прививать от ковида по "паре миллионов человек" в месяц. Собянин отметил, что вакцина от коронавируса поступает в Москву в достаточном количестве и своевременно.

"Поставки идут, своевременно, достаточно. Мы развернули дополнительные пункты вакцинации, дополнительные бригады туда направили. Так, чтобы не было никаких отказов в объемах и сроках вакцинации всех желающих", - сказал Собянин.

Главный санитарный врач столицы Елена Андреева 16 июня обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций.

Сделать прививку от COVID-19 бесплатно по предварительной записи можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник или без записи в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва".

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 307 243 случая заражения, из них 6 534 за последние сутки. Выздоровели 1 126 965 человек, умерли 21 686.