Собянин заявил, что индийский штамм коронавируса проник в Москву еще в апреле

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Мутировавший индийский штамм коронавируса, который еще называют "дельта", появился в Москве в апреле, сообщил в среду заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

"Начиналось проникновение этого [индийского] штамма в апреле, в мае нарастал, и вот он выстрелил сейчас, когда стал массовым. Это объясняет многие вещи, связанные с огромным количеством доли молодых людей, которые болеют, когда на 20-30% людей, которые болеют очень тяжело, находятся в реанимации, увеличением смертности и так далее", - сказал Собянин.

Он отметил, что у около 90% всех заболевших коронавирусом в Москве выявлена новая индийская мутация инфекции.

Позитивные прогнозы о ситуации с коронавирусом в Москве пока делать преждевременно, сообщил мэр.

"Каковы прогнозы на ближайшее время? На мой взгляд, ситуация будет сложной, в общем, пока не то, чтобы расслабляться, но и каких-то оптимистических прогнозов делать не приходится. Мы будем мониторить эту ситуацию и оперативно принимать все необходимые меры, исходя из складывающейся обстановки для того, чтобы максимально, с одной стороны, обеспечить гражданам их здоровье, жизнь, с другой стороны, все-таки максимально дать возможность экономике города работать нормально", - сказал Собянин.

Президент отметил, что мэр регулярно докладывает о происходящем в столице и предпринимаемых мерах для снижения рисков заболевания COVID-19. "Продолжим с вами работать в таком же оперативном режиме по обмену информацией и по предлагаемым вами мерам по борьбе с ковидом", - заключил Путин.