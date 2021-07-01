В стране стартует углубленная диспансеризация после COVID-19: как и где ее пройти?

Часто ковид не проходит бесследно. У пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, после острой фазы могут сохраняться симптомы заболевания, даже когда ПЦР-тесты уже отрицательные. Медики называют это состояние "лонг ковид", если же симптоматика сохраняется дольше трех месяцев, можно говорить о так называемом постковидном синдроме.

"Симптоматика может совпадать с той, которая наблюдалась в острой фазе, а могут появляться новые симптомы, — объясняет врач-терапевт, заведующий отделением сомнологии НМИЦ оторинолорингологии ФМБА России Александр Мельников. — Например, начинают сильно выпадать волосы, это частый симптом постковида, он возникает не сразу. Часто развиваются депрессия, бессонница. Симптомов постковида очень много, они охватывают практически все органы. Многие влияют на качество жизни человека, на его работоспособность. Это требует значительного медицинского внимания".

Почему у многих пациентов развивается постковидный синдром, ученые и врачи пока точно не знают, но все больше данных о том, что это связано с особенностями воздействия вируса на организм: он поражает центральную нервную систему, дыхательную, сердечно-сосудистую системы человека. Симптоматика у каждого пациента зависит от многих факторов, от истории болезни и имеющихся хронических заболеваний.

"Воздействие коронавируса на организм — системное, нет ни одного органа, который бы он не затрагивал, — говорит доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов. — Вирус бьет в слабые места. Это могут быть легкие, сердце, почки, печень, головной мозг, яичники. Вирус повреждает сосуды, а сосуды есть везде. Могут страдать когнитивные функции — память, речь. Дольше всего держится искаженное восприятие запахов — за счет повреждения нервов и рецепторов в мозге, которые расшифровывают эти запахи. Могут падать зрение, слух. Может быть гормональный сбой, который отрицательно влияет на фертильность, у женщин могут повреждаться сами яичники, которые производят яйцеклетки. Глючит организм, если говорить проще. Образуются микротромбы, происходят инфаркты. Длительность этих симптомов зависит от размера очагов поражения, от возраста пациента, состояния его здоровья, иммунитета".

Углубленная диспансеризация позволит врачам оценить состояние здоровья пациента, вовремя выявить у него обострение хронических болезней, заболевания сердца, сосудов, легких, почек, печени и других систем, назначить необходимое лечение и направить на медицинскую реабилитацию.