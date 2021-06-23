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Пандемия COVID-19

Франция внесла Россию в список стран с высокой степенью распространения коронавируса

В этот список были также добавлены Намибия и Сейшелы

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Правительство Франции добавило Россию в список стран с высоким риском распространения коронавируса. Об этом в среду заявил официальный представитель правительства республики Габриэль Атталь.

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По его словам, в среду в этот список были также добавлены Намибия и Сейшелы. Кроме того, Атталь заявил, что среди новых случаев заражения в стране до 10% приходится на новый вариант "Дельта" - индийский штамм коронавируса. По его словам, в департаменте Ланды на него приходится 70% случаев заражения.

Согласно распоряжению правительства, поездки в страны с высоким риском заражения коронавирусом не рекомендуются, за исключением особых обстоятельств. Прибывающие из этих стран во Францию должны проходить обязательный карантин.

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