Эксперты: вакцинация "Спутником V" не влияет негативно на репродуктивную систему мужчин

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Вакцинация препаратом "Спутник V" не оказывает негативного влияния на мужскую репродуктивную систему, сообщили в среду в пресс-службе НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ со ссылкой на проведенное исследование.

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"Вакцинация препаратом "Спутник V" не оказала влияния на уровни общего тестостерона и показатели качества спермы, говорится в научной статье, опубликованной в научном журнале "Проблемы репродукции" по результатам исследования, проведенного группой ученых из НМИЦ эндокринологии Минздрава России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в исследовании, проведенном с марта по июнь 2021 года, приняли участие 60 мужчин.

Результаты исследования были опубликованы в научной статье в научном журнале "Проблемы репродукции", который входит в международные базы данных Scopus, Web of Science.