{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Мурашко заявил, что в России с коронавирусом госпитализированы 130 тыс. человек

Для пациентов с COVID-19 свободно около 15% больничных коек, отметил министр здравоохранения России

В России госпитализированы с ковидом 130 тыс. человек, заявил Мурашко.

За последние несколько дней развернуто дополнительно 35 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, всего их 154 тыс.

В России свободно около 15% больничных коек для пациентов с коронавирусом.

Более 519 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее находятся сейчас под наблюдением врачей.

Почти 390 тыс. пациентов с коронавирусом получают лечение на дому.

В реанимации находятся 3 800 пациентов с коронавирусной инфекцией.

В больницах РФ развернуто 23 тыс. коек с ИВЛ для пациентов с коронавирусом.

Новость дополняется

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Мурашко заявил, что почти все российские регионы уже начали диспансеризацию
Читать полностью