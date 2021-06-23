Мурашко заявил, что в России с коронавирусом госпитализированы 130 тыс. человек

В России госпитализированы с ковидом 130 тыс. человек, заявил Мурашко.
За последние несколько дней развернуто дополнительно 35 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, всего их 154 тыс.
В России свободно около 15% больничных коек для пациентов с коронавирусом.
Более 519 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее находятся сейчас под наблюдением врачей.
Почти 390 тыс. пациентов с коронавирусом получают лечение на дому.
В реанимации находятся 3 800 пациентов с коронавирусной инфекцией.
В больницах РФ развернуто 23 тыс. коек с ИВЛ для пациентов с коронавирусом.
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