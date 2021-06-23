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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Власти Крыма ожидают стабилизации ситуации в туротрасли в Ялте в течение недели

В городе приведут в порядок центральные улицы, и вновь заработают все музеи

ТАСС, 23 июня. Ситуация в туристической отрасли в Ялте, пострадавшей от непогоды, нормализуется в течение недели, когда будут убраны центральные улицы и заработают все музеи, сообщил журналистам в среду председатель комитета Государственного совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

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"Я думаю, что буквально в течение недели [ситуация в Ялте] нормализуется полноценно: будут убраны все центральные улицы, заработают в ближайшие дни все музеи, и туристическая жизнь в большой Ялте продолжится. В основном весь Крым работает в штатном режиме, без каких-то более сложных ситуаций", - сказал он.

Черняк отметил, что, несмотря на прошедшие подтопления, туристы продолжают прибывать в Ялту, однако купаться все еще нельзя. Кроме того, продолжают принимать гостей отели, не получившие больших повреждений. "У нас буквально несколько объектов, которые остаются еще в тяжелом состоянии, остальные уже начинают работать и принимать гостей. Повторюсь, жизнь в Ялте продолжается, понятно, что сейчас купаться на территории большой Ялты не рекомендуется, более того, запрещено, но при этом выйдите на набережную и увидите количество туристов, которые все равно сюда прибывают", - резюмировал Черняк.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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