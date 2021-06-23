Бурматов предложил запретить выгул животных без владельцев

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что для решения проблемы нападения животных на улицах, а также в целом для полной реализации норм закона об ответственном обращении с животными, необходимо ввести штрафы за оставление их без владельца, всеобщую бесплатную регистрацию и полный запрет так называемого самовыгула.

"С нашей точки зрения, для решения глобально проблемы, в том числе с безнадзорными животными, с выброшенными животными, с покусами, нападениями и так далее нам не хватает нескольких моментов. Первое, наши поправки, которые введут за выброшенных питомцев ответственность для владельцев", - отметил Бурматов в среду в ходе онлайн-конференции.

Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях, включающих в том числе введение штрафа до 30 тысяч рублей за оставление домашних животных без владельца. Законопроект был разработан Бурматовым совместно с главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым в мае и направлен на отзыв в правительство. По словам Бурматова, депутаты рассчитывают получить отзыв кабмина на следующей неделе.

Кроме того, по словам депутата, необходимо законодательно запретить выгул животных без владельцев. "Полный запрет самовыгула животных, потому что в соответствии с федеральным законом об ответственном обращении с животными сегодня никакого самовыгула быть не может. Владелец должен свое животное постоянно контролировать, потому что это его ответственность", - подчеркнул Бурматов.

По его словам, сегодня в небольших городах и в сельской местности некоторые животные "утром выпускаются на улицу, а вечером запускаются домой". "Те вопросы, которые мы изучали, в том числе по сообщениям в СМИ, где случились нападения стай животных на человека, в том числе и с трагическими последствиями, там зачастую животные хозяйские. И они не являются безнадзорными, их просто утром выгнали на мороз, они дальше добывали себе пропитание так, как умеют", - отметил Бурматов.

Бесплатная регистрация и стерилизация

Кроме того, подчеркнул он, необходимо предусмотреть обязательную регистрацию животных. Депутаты уже обсуждали такое нововведение с Минсельхозом и надеются продолжить работу над этим вопросом осенью. "Мы будем настаивать на том, чтобы регистрация была всеобщей, но бесплатной для граждан, чтобы им не приходилось за это платить", - подчеркнул Бурматов.

Еще одной мерой, которая может обеспечить реализацию закона об ответственном обращении с животными, может стать "льготная, а лучше бесплатная, стерилизация животных, в том числе животных владельческих", считает Бурматов. По его словам, регионам стоит активнее заниматься созданием специальных программ, которые были бы направлены на проведение таких операций.