Матвиенко: пандемию невозможно переждать, для победы над ней надо действовать слаженно

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости слаженных и эффективных совместных действий для того, чтобы одержать окончательную победу над пандемией, поскольку переждать ее невозможно.

"Мы убедились, что пандемию невозможно просто переждать. Чтобы одержать здесь окончательную победу нужно действовать ответственно, слаженно и эффективно. Давайте об этом не забывать", - сказала она на закрытии весенней сессии, обращаясь к сенаторам.

Спикер Совфеда призвала их "крайне внимательно относиться к своему здоровью", отметив, что ситуация с распространением коронавируса "вновь непростая". "И сейчас нам всем нужно помнить о взаимоответственности, дисциплинированности, понимать, что от поведения каждого конкретного человека зависит то, как наша страна пройдет этот период", - убеждена Матвиенко.

Она также отметила, что в период весенней сессии сенаторам удалось, соблюдая все необходимые санитарные требования, "практически вернуться к привычным, полноценным форматам работы". В частности, возобновилось проведение дней субъектов Российской Федерации, открытых диалогов с членами правительства и парламентских слушаний.

"За последние годы Советом Федерации сформирован целый пул хорошо зарекомендовавших себя форматов. Можно сказать, что общими усилиями мы создаем настоящие парламентские традиции. И, возможно, вы как представители регионов могли бы тиражировать некоторые из них и на уровне субъектов Федерации. Например, по аналогии с днями субъектов запустить в регионах дни муниципалитетов, чтобы более точечно решать проблемы конкретных районов и городов", - предложила Матвиенко.