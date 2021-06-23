В Мурманской области высадили более 12 тыс. деревьев и кустарников на акции "Сад памяти"

МУРМАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Участники акции "Сад памяти" высадили в Мурманской области более 12 тыс. деревьев и кустарников. Об этом в среду сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона.

"В Мурманской области подведомственными учреждениями регионального министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства - лесничествами - и муниципальными образованиями региона в рамках акции "Сад памяти" проведено 45 мероприятий, в ходе которых, по предварительным данным, высажено более 12 тысяч деревьев и кустарников разных пород", - говорится в сообщении.

Акцию "Сад памяти" начали в городе-герое Севастополь в 2020 году, ее приурочили к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тогда акция впервые достигла своей цели - высадить 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.

В 2021 году ее посвятили 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Особое значение для акции имеет формат #СадПамятиВшколе. Выпускники выходят на высадки, вспоминая своих героев и всех тех, кто уходил на фронт со школьной скамьи. Формат предложил 12-летний школьник из Башкирии Матвей Анискин, идею поддержал президент РФ. В общей сложности в стране высадили более 31 млн деревьев. Всего к акции "Сад памяти" присоединились 84 региона России и 46 стран.