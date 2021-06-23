Глава Минобрнауки пригласил Путина на всероссийский студенческий выпускной

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Валерий Фальков пригласил президента России Владимира Путина принять участие во всероссийском студенческом выпускном, который состоится 10 июля в смешанном формате.

"В Год науки и технологий все наши студенты, их наставники и родители заслужили свой любимый праздник - всероссийский выпускной, который в этом году пройдет 10 июля в особом формате, в основном онлайн, под слоганом "С наукой в сердце". Это праздник, который вновь напомнит всем нам, что ни пандемия, ни какие бы то ни было другие трудности не смогут нас разъединить. Я хотел бы пригласить вас, уважаемый Владимир Владимирович, принять участие в этом празднике и выступить перед выпускниками вузов", - обратился к главе государства Фальков на совещании президента с членами правительства.

По его словам, к концу следующей недели работа государственных экзаменационных и аттестационных комиссий в большинстве вузов будет завершена. В государственной итоговой аттестации в этом году принимает участие 910 тыс. выпускников вузов, в том числе 543 тыс. студентов очной формы обучения, сказал он.

Вместе с тем, отметил Фальков, в настоящее время обстановка в регионах разная, поэтому в зависимости от ситуации различается формат проведения госэкзаменов и защит выпускных работ. Так, в Москве и Санкт-Петербурге ситуация с коронавирусом наиболее непростая, поэтому многие московские и питерские вузы перешли на удаленный формат работы. В других регионах России сдача экзаменов и защита дипломов проходят в смешанном формате.