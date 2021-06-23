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Голикова: заболеваемость инфекционными болезнями в Ялте не превышает средних значений

При этом вице-премьер отметила, что в городе определены лица, подлежащие экстренной профилактике острых кишечных инфекций с помощью бактериофагов и противовирусных препаратов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Заболеваемость инфекционными болезнями на подтопленных территориях в Ялте не превышает средние многолетние показатели. Об этом в среду сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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"На 22 июня 2021 года заболеваемость инфекционными болезнями не превышает средних многолетних показателей", - сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

На совещании Путин попросил Голикову доложить об обстановке на полуострове с учетом того, что сейчас там отдыхает большое количество россиян.

По ее словам, для недопущения осложнения эпидемиологической ситуации с учетом рисков распространения острых кишечных инфекций определены контингенты, подлежащие иммунизации по эпидпоказаниям, - против гепатита А и против дезинтерии Зонне. Речь идет о 19 тыс. человек.

"Кроме того, определены лица, которые подлежат экстренной профилактике острых кишечных инфекций с помощью бактериофагов и противовирусных препаратов. Это еще порядка 11 тыс. человек", - рассказала вице-премьер России.

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