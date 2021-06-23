В Поморье награду "Материнская слава" вручат женщинам, которые воспитали четырех детей

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июня. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания в среду на сессии в окончательном чтении приняли законопроект, согласно которому награда "Материнская слава" в регионе будет вручаться женщинам, воспитавшим четырех и более детей. Как пояснили ТАСС с пресс-службе регионального парламента, ранее награда присуждалась матерям пяти и более детей.

"Знак отличия "Материнская слава" III степени будут теперь получать и женщины, которые родили, приняли под опеку или в приемную семью, а также достойно воспитывают или воспитали четырех детей. При награждении женщин будут учитываться как несовершеннолетние дети, так и дети, достигшие 18 лет. Ранее награда присуждалась матерям пяти и более детей", - сказали в пресс-службе.

Вместе со знаком отличия матери четырех детей также смогут получить единовременное денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.