В Общественной палате предложили запретить рекламу в фильмах о Великой Отечественной войне

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Первый замсекретаря Общественной палаты (ОП), Герой России Вячеслав Бочаров предложил ввести законодательные ограничения на показ рекламы в фильмах о Великой Отечественной войне.

"Считаю необходимым проработать вопрос законодательного ограничения или даже запрета на показ рекламы в фильмах о войне в памятные даты: День Победы, День памяти и скорби", - приводится его мнение в среду в официальном Telegram-канале ОП.

Поводом к такому предложению стала демонстрация 22 июня на одном из федеральных телеканалов рекламы в фильме, посвященном подвигу защитников Брестской крепости. "И даже в этот день не смогли обойтись без рекламы: смерть защитников крепости была показана вперемешку с рекламой "Пепси" и сомнительного содержания развлекательных передач", - пояснил Бочаров. По его мнению, такой подход "обесценивает в сознании людей подвиг героев, их жертву".

Инициативу Бочарова поддержала председатель комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Ирина Великанова. "Понятно, что эфирное время дорого, но только от такого "эффективного менеджмента" весь смысл показа теряется, патриотический пафос, художественный замысел автора, чувство сопричастности великой истории - все это слабо совместимо с задорными роликами, прославляющими шампуни, газировку и прочие прелести современной жизни", - цитирует ее телеграм-канал палаты. "Уверена, что пришло время решить этот вопрос, если мы действительно ценим и желаем сохранить нашу историю и культуры и передать наши ценности молодому поколению. А начать стоит с того, чтобы хотя бы 9 мая и 22 июня фильмы о Великой Отечественной войне на центральных каналах не перебивались рекламными роликами", - считает Великанова.