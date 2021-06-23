В Подмосковье с 24 июня начнут действовать новые антикоронавирусные меры

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление об ужесточении антикоронавирусных мер в регионе.

Ограничение массовых мероприятий

Проведение спортивных и зрелищных мероприятий в помещениях при количестве более 50 человек и на открытом воздухе более чем при 500 зрителях приостанавливается в Московской области. Организация мероприятий с допустимым количеством зрителем возможна только по билетам, соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано на портале регионального правительства в среду.

"С 24 июня в Московской области проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий допускается: в помещениях при количестве зрителей не более 50 человек, по билетам; на открытом воздухе при количестве зрителей не более 500 человек, по билетам", - поясняется в телеграм-канале губернатора региона Андрея Воробьева.

При этом отмечается, что с 28 июня данное ограничение не распространяется на зрителей, прошедших вакцинацию или переболевших новой коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев.

Зоопарки и парки аттракционов

Также приостанавливают работу детские игровые комнаты, аттракционы и зоопарки.

"Приостановить с 28 июня 2021 года: посещение гражданами детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков",- говорится в документе.

Спортивные и детские площадки

Пользоваться детскими и спортивными площадками, беседками и иными подобными объектами с 28 июня запрещено.

"Приостановить с 28 июня <...> использование объектов инфраструктуры городских парков культуры и отдыха на территории Московской области, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, а также малых архитектурных форм, <...> с которыми могли контактировать другие граждане, за исключением скамеек, теневых навесов и иных подобных объектов", - говорится в тексте документа.

Работа фуд-кортов

Работа фуд-кортов, за исключением доставки заказов или обслуживания навынос, приостанавливается в Московской области с 28 июня.

"С 28 июня в Московской области приостанавливается <...> оказание гражданам услуг общественного питания в фуд-кортах, за исключением доставки заказов и (или) обслуживания навынос без размещения за столиками", - поясняется в телеграм-канале губернатора региона Андрея Воробьева.

Работа ночных заведений

Проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, караоке и кальянных приостанавливается в Московской области в ночное время с 24 июня.

"Приостановить с 24 июня 2021 года: <…> проведение с 23:00 до 6:00 зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках, в караоке, кальянных", - говорится в постановлении.

Также отмечается, что при работа летних веранд допустима при соблюдении условия размещения одного гостя на площади 3 кв. м.

Проживание в подмосковных гостиницах

Гостиницы Подмосковья смогут принять более чем на три дня с 24 июня только привитых от коронавируса постояльцев, переболевших им либо предъявившим отрицательный ПЦР-тест, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, опубликованного в среду.

"Приостановить с 24 июня <...> допуск потребителей гостиничных услуг в гостиницы (при размещении более чем на трое суток) при отсутствии: отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученных не ранее чем за три календарных дня до дня начала предоставления гостиничных услуг; сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019); подтверждения о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). При этом со дня выздоровления должно пройти не более шести календарных месяцев до дня размещения", - говорится в тексте документа.

Ситуация в Подмосковье

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 296 547 случаев заражения, выздоровели 242 744 человека, умерли 6 384.

Главный санитарный врач региона Ольга Микаилова обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, образования, здравоохранения, социальной защиты, госслужащих. Также в их числе работники, участвующие в рекламных, досуговых, развлекательных, массовых физкультурных и спортивных мероприятиях, сотрудники театров, кинотеатров, детских игровых комнат.