Путешественники РГО проведут первый урок географии из кругосветного плавания

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Путешественники Русского географического общества (РГО) во время первой в мире кругосветной экспедиции на надувном парусном тримаране проведут серию уроков географии по видеосвязи для российских школьников. Первый запланирован на 18 августа из акватории Франции, сообщила в пресс-центре ТАСС начальник берегового штаба экспедиции Юлия Калюжная.

"Мы организуем живые уроки географии из-за океана. Этот формат впервые в России будет организован в течение двух лет путешествия экипажа. Первый урок мы планируем организовать 18 августа, в День географа, предположительно, экипаж будет находиться в районе Франции. Он будет посвящен великим географическим открытиям. Мы готовы принимать вопросы уже сейчас", - сказала Калюжная.

Она уточнила, что по сценарию команда будет снимать видеоматериал, отправлять его в береговой штаб, где он будет монтироваться, а после путешественники будут выходить на связь с учениками и отвечать на их вопросы. Также она сообщила, что все желающие смогут наблюдать онлайн по интерактивной карте, где находится экспедиция, узнавать температуру воздуха в данных местах, глубину моря и какие открытия там были совершены русскими путешественниками.

Как добавил руководитель экспедиции, российский путешественник, исследователь и ученый Евгений Ковалевский, всего площадок для общения с путешественниками будет организовано шесть - в Тобольске, Перми, Москве, Санкт-Петербурге, Томске и Новосибирске. Для бесперебойной подачи сигнала была достигнута договоренность с компанией "СТК" и Томским университетом систем управления и радиоэлектроники о передаче сигнала по спутниковой связи. Путешественнику компания передаст свой комплект связи для передачи сигнала в высоком разрешении. Записи этих уроков будут смонтированы и выложены на видеосервисах в открытом доступе и рекомендованы Минпросвещения РФ для дополнительного географического образования в школах.

Как отметила Калюжная, также члены экспедиции проведут около 100 встреч с географическими сообществами из 40 стран мира, на которых представят туристический маршрут "Золотое кольцо Сибири". Тур разработан РГО и призван объединить регионы федерального округа обзорным маршрутом, который позволит получить цельное представление о Сибири. По словам Ковалевского, за рубежом туристические маршруты по тайге могут быть популярны, так как Сибирь для жителей многих стран - "белое пятно" на карте, о котором почти ничего неизвестно.

Об экспедиции

Ранее в РГО сообщали, что кругосветная экспедиция на тримаране отправится из Кронштадта 1 июля. Она пройдет по местам, которые были открыты российскими моряками в XIX веке через три океана - Атлантический, Тихий и Индийский. Во время плавания путешественники будут вести попутные исследования, например, они изучат прохождение радиосигналов от источников, находящихся в космосе, в том числе сигналов глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме того, путешественники уточнят "Радиоклиматический тропосферный атлас Тихого океана".

Также итогом двухлетней экспедиции станет рекорд дальности плавания на судне подобного класса. Проект поддержан Фондом президентских грантов и РГО, посвящен 250-летию со дня рождения Крузенштерна и 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды.