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Центр им. Гамалеи подал документы на проведение исследований "Спутника V" среди подростков

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что клинические исследования препарата среди подростков 12-17 лет начнутся в Москве в начале июля

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Центр им. Гамалеи подал документы в Минздрав РФ на получение разрешения провести клинические исследования вакцины против нового коронавируса "Спутник V" среди подростков.

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"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

Об этом сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург.

"Мы подали документы на его проведение в Минздрав, их также рассмотрит совет по этике", - сказал он.

В понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что клинические исследования вакцины "Спутник V" среди подростков 12-17 лет начнутся в Москве в начале июля. Сейчас идет набор добровольцев.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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