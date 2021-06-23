Центр им. Гамалеи подал документы на проведение исследований "Спутника V" среди подростков

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Центр им. Гамалеи подал документы в Минздрав РФ на получение разрешения провести клинические исследования вакцины против нового коронавируса "Спутник V" среди подростков.

Об этом сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург.

"Мы подали документы на его проведение в Минздрав, их также рассмотрит совет по этике", - сказал он.

В понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что клинические исследования вакцины "Спутник V" среди подростков 12-17 лет начнутся в Москве в начале июля. Сейчас идет набор добровольцев.