Суд в Петербурге отказался отменить штраф "ВКонтакте" за посты с призывами на акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказался отменить штраф для соцсети "ВКонтакте" в 1,5 млн рублей, назначенный мировым судом в мае за несвоевременное удаление постов с призывами к участию в несогласованных акциях, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"ООО "ВКонтакте" просило постановление отменить в связи с отсутствием события. Районный суд оставил постановление мирового судьи без изменений", - говорится в сообщении. Таким образом, постановление о штрафе вступило в законную силу.

В мае этого года мировой суд в Петербурге оштрафовал соцсеть на 1,5 млн рублей. Согласно материалам дела, 31 января Роскомнадзор направил в администрацию соцсети требование удалить контент с призывами на несогласованные акции по ссылкам, однако в течение суток с момента получения уведомлений соцсетью указанная информация удалена не была. Администрацию соцсети привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в интернете информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ"). В пресс-службе соцсети сообщали, что будут обжаловать решение.

В марте соцсеть оштрафовали по аналогичной статье на 1,5 млн рублей. Обжаловать решение также не удалось.