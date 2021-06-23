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Кадыров заявил, что Чечня испытывает в последнюю неделю дефицит вакцины от коронавируса

Глава республики отметил, что вакцинация протекает активно

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Дефицит вакцины испытывает Чечня в последнюю неделю, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в среду на встрече в формате видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вакцинация протекает активно, народ услышал ваш призыв и поверил ему. В некоторых пунктах вакцинации наблюдаются очереди, последнюю неделю мы испытываем дефицит вакцины и хотели бы, чтобы вы обратили на это внимание", - сказал Кадыров.

В Чечне на сегодняшний день привито первым компонентом вакцины - 175 671 человек (31,5 % от плана 60%). Вторым компонентом - 83 535 человек.

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Путин, Владимир ВладимировичКадыров, Рамзан АхматовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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