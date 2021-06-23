Мишустин назвал "Российский фонд мира" ярким примером общественной дипломатии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил участников и гостей торжественного заседания, приуроченного к 60-летию создания международного общественного фонда "Российский фонд мира". Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

"За эти десятилетия фонд завоевал международный авторитет, стал ярким примером общественной дипломатии. Благодаря вашей активной деятельности развивается межкультурный диалог, укрепляется дружба и взаимопонимание между народами разных стран. Ваши патриотические, просветительские и благотворительные программы расширяют горизонты человеческого общения, помогают лучше узнать историю, традиции и культуру России", - говорится в сообщении.

Мишустин отметил деятельность фонда по восстановлению храмов и монастырей, а также их вклад в мемориальную работу. В особенности премьер подчеркнул социальные проекты фонда, оказывающие поддержку ветеранам, детям-сиротам, а также гуманитарную помощь пострадавшим от стихийных бедствий.

"Сегодня хочется отметить вклад фонда в борьбу с коронавирусом. Благодаря вам на пике пандемии в ряд зарубежных стран были оперативно доставлены медицинское оборудование и материалы", - добавил Мишустин.

Премьер выразил уверенность, что деятели фонда будут приумножать накопленный опыт общественной дипломатии, продолжат развитие международных гуманитарных связей, способствуя расширению круга друзей России в мире. Мишустин пожелал работникам фонда новых достижений и благополучия.

"Российский фонд мира" является правопреемником Советского фонда мира, образованного в 1961 году.