В Бурятию направят врачей из других регионов для помощи в сложной эпидобстановке

УЛАН-УДЭ, 23 июня. /ТАСС/. Бурятия ждет врачей из других регионов России для оказания помощи в условиях сложной эпидобстановки, связанной с ростом заболевших COVID-19. Об этом сообщила в среду на заседании оперштаба республики министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

"Система здравоохранения вся мобилизована, находится в очень большом напряжении. К сожалению, растет число умерших пациентов. Практически мы на пределе ресурсов. По нашей просьбе, по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко федеральным центром формируются бригады врачей для работы в нашей республике", - сообщила Лудупова.

В Бурятии с 27 июня по 11 июля вводится локдаун. На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель вводимых ограничений - переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд, пояснили в оперштабе.

"В республике уже на протяжении пяти недель продолжается значительный рост заболеваемости. Недельный темп прироста сохраняется стабильно высоким, и за прошедшую 24-ю неделю по сравнению с 23-й неделей достиг 62%. Рост заболеваемости регистрируется по всем возрастным группам, в том числе, среди детей до 18 лет в 6,8 раз, лиц от 18 до 64 лет - в 7,4 раза, лиц старше 65 лет - в 4,5 раза", - уточнили в оперштабе.

Рост заболеваемости отмечен среди всех групп населения. Среди работающих в сфере услуг и на промышленных предприятиях заболеваемость выросла в 13 раз, среди служащих - в 14 раз, среди воспитанников детских садов и учащихся - в 6,5 раз, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Бурятии Сергей Ханхареев.

"Если мы не примем меры, мы продолжим терять людей, система здравоохранения, медики просто не выдержат. Да, мы создаем койки, докупаем оборудование, но, к сожалению, ресурс человеческий не бесконечный. Это не период ограничений, это период гражданской ответственности", - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов. При этом он подчеркнул, что продления карантина после 11 июля не будет.