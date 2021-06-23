В Англии зафиксировали 41 случай заражения новым штаммом коронавируса "Дельта плюс"

Всего, по информации службы, в стране зафиксировано почти 75 953 случая заражения индийским вариантом (штамм "Дельта" по новой классификации ВОЗ), что составляет 99% от общего числа заражений в Великобритании. Самое большое количество заражений индийским штаммом приходится на Англию, где проживает 85% населения всей страны.

Версия коронавируса "Дельта" была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года. 9 июня местный телеканал NDTV сообщил со ссылкой на данные Всеиндийского института медицинских исследований и Института геномики и интегративной биологии, что эта версия способна инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Служба общественного здравоохранения Англии, в свою очередь, обращала внимание на то, что две дозы вакцины эффективно противодействуют заражению штаммом "Дельта". Однако вариант "Дельта плюс" считается еще более заразным.

Ранее Министерство здравоохранения и благополучия Индии назвало вариант штамма "Дельта плюс" "вызывающим опасения". Как указали медики, штамм обладает такими характеристиками, как повышенная проницаемость, более сильное связывание с рецепторами клеток легких, возможное снижение ответа на моноклональные антитела.

Вместе с тем британский телеканал Sky News приводит мнение эксперта, который заверил, что на данный момент не стоит переживать из-за нового варианта штамма. "Дельта плюс" составляет 0,00002% от всего количества вариантов "Дельта", секвенированных на сегодняшний день. Нет подтверждений того, что штамм распространяется в какой-либо стране ", - заявил профессор Института генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Балу.

Ускорение вакцинации

Стремительный рост числа новых случаев заражения индийским вариантом коронавируса стал причиной того, что правительство Соединенного Королевства решило отсрочить на месяц снятие обусловленных пандемией ограничений. Изначально это планировалось сделать 21 июня, однако в начале прошлой недели "день свободы" был перенесен на 19 июля.

В этой связи власти решили ускорить процесс вакцинации населения и сократить до восьми недель промежуток между первым и вторым уколом. По данным на 23 июня свыше 80% совершеннолетних жителей королевства (43,1 млн человек) получили первую дозу вакцины от COVID-19. Полностью привиты 59,8% взрослых британцев - почти 31 млн человек.