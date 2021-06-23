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В Подмосковье доля госпитализаций молодых пациентов с COVID-19 выросла на 15%

Около 65% всех госпитализированных с COVID-19 в регионе составляют люди трудоспособного возраста, отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Доля госпитализаций молодых пациентов с COVID-19 в Московской области увеличилась на 15%. Об этом в среду сообщила журналистам зампредседателя правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Она отметила, что порядка 65% госпитализированных с COVID-19 в Московской области - это люди трудоспособного возраста.

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"У нас количество жителей трудоспособного возраста, находящихся сейчас в стационарах на лечении составляет 65%. То есть у нас выросла доля на 15% более молодых пациентов, которым необходима госпитализация", - рассказала Стригункова.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 296 547 случаев заражения, выздоровели 242 744 человека, умерли 6 384.

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