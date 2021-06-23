Прокуратура проверит строительство очистных сооружений под Саратовом после жалобы Володина

САРАТОВ, 23 июня. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при строительстве очистных сооружений в Татищевском районе Саратовской области, сообщает в среду пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее в Telegram-канале "Володин. Саратов" сообщалось, что председатель Госдумы по итогам поездки на очистные сооружения в ЗАТО Светлый принял решение направить запрос в прокуратуру с целью разобраться, почему очистные сооружения, сданные в эксплуатацию в 2010 году, до сих пор не работают. Уточнялось, что мощность этой станции очистки воды не соответствует необходимому объему, поэтому очистные сооружения стоят законсервированными много лет.

"Организована проверка соблюдения требований бюджетного и природоохранного законодательств, а также о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при строительстве очистных сооружений в ЗАТО Светлый," - говорится в опубликованном сообщении.

В Telegram-канале "Володин. Саратов" отмечается, что выход из ситуации - закупка и установка нового оборудования.

"Вячеслав Володин взял на себя поиск финансирования. Это около 67 млн рублей. Планируется, что проблема с водой в ЗАТО Светлый решится до конца года", - говорится в сообщении.