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Пандемия COVID-19

У детей с COVID-19 в Мурманской области стали чаще проявляться симптомы пневмонии

По данным властей региона, ранее в большинстве случаев болезнь протекала у детей в легкой форме или бессимптомно

МУРМАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Случаи проявления пневмонии у детей, заразившихся коронавирусом, участились в Мурманской области, сообщили в среду в оперативном межведомственном штабе региона со ссылкой на губернатора Андрея Чибиса. Ранее болезнь у большинства молодых людей протекала в легкой форме, либо бессимптомно.

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"Все больше и больше попадает на больничные койки молодых людей. Сокращается инкубационный период. Появляются дети не просто инфицированные, а с пневмонией. Это подтверждают врачи, работающие в красной зоне", - сказал Андрей Чибис.

Ранее сообщалось, что число заболевших COVID-19 среди молодежи выросло в Мурманской области за июнь в два раза. Почти 55% всех заразившихся в регионе - молодежь и работоспособное население. На этом фоне наблюдается снижение количества заражений в возрастной категории 60+, на которую приходится основная доля привитых (более 40%).

Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области достигло почти 53 тысяч человек. Сегодня в регионе - 119 новых случаев заражения ковидом, что в полтора раза больше, чем неделю назад.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичПандемия COVID-19
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