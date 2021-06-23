Роскосмос показал мыс Фиолент с орбиты, рядом с которым была нарушена госграница РФ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал в сети фото мыса Фиолент в Крыму, в районе которого ранее британский эсминец нарушил госграницу России.
"Мыс Фиолент относится к одному из сказочно красивых мест Крыма. Он образовался около 160 миллионов лет назад после мощнейшего извержения вулкана. Эта фотография была сделана российским спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П", - сообщил Роскосмос в Twitter.
К публикации также прикреплено изображение, где виден мыс.
Мыс #Фиолент — относится к одному из сказочно красивых мест Крыма. Он образовался около 160 миллионов лет назад после мощнейшего извержения вулкана.— РОСКОСМОС (@roscosmos) June 23, 2021
Эта фотография была сделана российским спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П». pic.twitter.com/Gffoo7YLiw
В среду Минобороны России сообщило о вторжении британского эсминца "Дефендер" в территориальные воды России в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения эсминца, после чего он покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.
Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины". По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону корабля, а "проводили учебные стрельбы".