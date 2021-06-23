Роскосмос показал мыс Фиолент с орбиты, рядом с которым была нарушена госграница РФ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал в сети фото мыса Фиолент в Крыму, в районе которого ранее британский эсминец нарушил госграницу России.

"Мыс Фиолент относится к одному из сказочно красивых мест Крыма. Он образовался около 160 миллионов лет назад после мощнейшего извержения вулкана. Эта фотография была сделана российским спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П", - сообщил Роскосмос в Twitter.

К публикации также прикреплено изображение, где виден мыс.