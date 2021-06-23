"Яндекс" организовал пункты выдачи воды для курьеров

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сервис заказа из ресторанов и магазинов "Яндекс.Еда" вместе с каршерингом "Яндекс.Драйв" организовали для всех доставщиков Москвы и Санкт-Петербурга бесплатные пункты выдачи воды. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В европейскую часть России пришла аномально жаркая погода, в которую сложно находиться на улице - особенно если ты проводишь на ней целый день, выполняя заказы. Поэтому сервис заказа из ресторанов и магазинов "Яндекс.Еда" вместе с каршерингом "Яндекс.Драйв" организовали для всех доставщиков Москвы и Санкт-Петербурга бесплатные пункты выдачи воды", - отмечается в сообщении.

Добавляется, что их разбили в самых проходимых местных локациях. В Москве - рядом с ресторанами у метро Охотный ряд, Тверская, Чистые пруды, Третьяковская, Курская, Белорусская и Улица 1905 года, а также поблизости от метро Киевская, Выставочная и Тульская. В Санкт-Петербурге - недалеко от метро Василеостровская, Невский проспект, Сенная площадь, Московский вокзал и Петроградская.

Воду курьерам будут выдавать промоутеры, которые будут ходить недалеко от точек с пунктами выдачи воды. Получить бесплатную бутылку воды могут курьеры в форме любого цвета - достаточно обратиться к промоутеру или подойти к машине "Яндекс.Драйва".

Пункты продолжат работать, пока днем будет держаться температура от +30° без осадков.