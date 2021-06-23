В Бурятии разрешат отдыхать в локдаун только организованным туристам с ПЦР-тестами

УЛАН-УДЭ, 23 июня. /ТАСС/. Все гостиницы в Бурятии, в том числе на берегу Байкала, в период карантина с 27 июня по 11 июля будут принимать туристов из других регионов РФ только в составе организованных групп и с отрицательными ПЦР-тестами на ковид. Об этом сообщил журналистам в среду глава республики Алексей Цыденов.

"Гостиницы будут работать на прием командировочных, а также организованных групп туристов, но при этом они должны быть с отрицательным ПЦР-тестом на руках. Иные варианты не допускаются", - сказал Цыденов.

В период карантина приостановят прием людей в санаториях и на курортах, за исключением приезжающих по оздоровительным путевкам по чартерной программе.

Глава Бурятии отметил, что закрываются музеи, парки, ТРЦ, развлекательные центры, общепит будет работать только навынос. Продолжат работать предприятия жизнеобеспечения, некоторые магазины, аптеки, общественный транспорт и СМИ.

"Меры поддержки предприятиям, вынужденным приостановить работу, будут оказаны. Будут предоставлены субсидии на заработную плату персоналу, отсрочки по налогам, региональным платежам. Также работаем с банками, чтобы шли на отсрочку по кредитным выплатам", - добавил Цыденов.

В Бурятии ситуация с коронавирусом ухудшилась в мае. В настоящее время развернули около трех тыс. коек для инфицированных, почти все из них заполнены. Не хватает медиков, республика ждет врачей из других регионов.