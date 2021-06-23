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Пандемия COVID-19

В Саратовской области ограничили работу кафе и ресторанов в ночное время

С 23:00 до 06:00 заведения смогут работать только навынос или осуществлять доставку заказов

САРАТОВ, 23 июня. /ТАСС/. Власти Саратовской области приняли решение ограничить работу нескольких организаций из-за роста числа заболевших коронавирусом с 24 июня, сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин на своей странице в Instagram в среду.

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"Статистика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Саратовской области показывает устойчивый рост за последние дни. Несколько дней подряд количество заболевших превышает количество выздоровевших. Такая ситуация требует принятия ряда ограничительных мер. В адрес правительства поступило предписание главного санитарного врача региона, на основании которого издано постановление о введении ограничений на оказание некоторых услуг с 24 июня по 8 июля", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что, в частности, работа предприятий общественного питания ограничивается с 23:00 до 06:00. Исключения: обслуживание навынос, доставка заказов, предприятия общепита на территории аэропорта, железнодорожного вокзала, автозаправочных станций, автовокзала, придорожные кафе.

Кроме того, приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и других предприятиях общепита. Работа предприятий общепита в зонах фуд-кортов на территории торговых центров и компексов допускается в формате обслуживания навынос без предоставления посадочных мест посетителям.

Также приостанавливается в гостиницах и иных заведениях, кроме организаций отдыха и оздоровления детей, бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков для участия в различных мероприятиях.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 65 326 человек. Выздоровели с начала эпидемии 62 169 человек.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
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