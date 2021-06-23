Победителем первого хакатона по искусственному интеллекту стала команда Showcase из Москвы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Команда из Москвы Showcase стала победителем первого в РФ хакатона по искусственному интеллекту, прошедшего в Нижнем Новгороде в рамках одноименного федерального проекта "Искусственный интеллект". Церемония награждения состоялась в среду на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

Организатором проекта выступает Министерство экономического развития РФ, оператором является АНО "Россия - страна возможностей", организационным партнером - Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). АНО "Университет 20.35" предложил участникам проекта разработать цифровые решения на базе технологий искусственного интеллекта для оценки соответствия образовательных программ запросам рынка труда и лучшим практикам в сфере подготовки специалистов по сквозным технологиям национальной технологической инициативы (НТИ).

"Первое место в хакатоне заняла команда Showcase из Москвы. Команда-победитель разработала решение, оценивающее эффективность образовательных программ по сквозным технологиям на основе оценки соответствия программы рынку труда и пользы для обучающихся и работодателей", - сообщили организаторы хакатона.

Нижегородская команда MirITeam, занявшая второе место, разработала интеллектуальную систему для эффективной оценки точности соответствия образовательных программ запросам рынка труда и лучшим практикам в сфере подготовки специалистов по сквозным технологиям НТИ. Командой были созданы модели нейронных сетей, позволяющие оценить по трем критериям точность образовательной программы. Третье место заняла команда "Княгининский университет" (Нижегородская область), разработавшая сервис для помощи разработчикам образовательных курсов. Сервис позволяет оценить актуальность рабочей программы дисциплины и ее соответствие сквозным технологиям НТИ.

Всего на хакатон зарегистрировалось 218 участников из Нижнего Новгорода и других регионов РФ. На старте сформировалось 26 команд-участниц, из которых 11 дошли до финала и на протяжении 48 часов решали кейс. Призовой фонд хакатона составил 400 тыс. рублей.

Внедрение решений и перспективы проекта

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на награждении победителей выразил надежду, что решения, предложенные командами, в дальнейшем найдут практическое применение. "Для нас будет делом чести постараться, чтобы проекты, которые сделали ребята, нашли свою жизнь. Не только "Университет 20.35", но и мы, я думаю, на федеральном уровне попытаемся их вместе с вами докрутить, чтобы выстроить эту цепочку, когда работодатель, по сути дела, формирует сам образовательные модули, которые ему нужны", - сказал Чернышенко.

Как отметил заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников, хакатон по искусственному интеллекту дал старт самого масштабного проекта по искусственному интеллекту в России и задал высокую планку для последующих 115 хакатонов, которые пройдут в ближайшие три года во всех регионах России. "При этом многие приняли участие в хакатоне впервые. Такой интерес к теме искусственного интеллекта среди молодых специалистов и студентов показывает актуальность и своевременность запуска нашего проекта", - отметил Гребенников.

ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России) - первая в России конференция для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности, реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", развития российского высокотехнологичного экспорта, кибербезопасности.