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Пандемия COVID-19

Губернатора Калужской области выписали из больницы после перенесенного COVID-19

Глава региона призвал жителей области скорее вакцинироваться от коронавируса

ТАСС, 23 июня. Губернатор Калужской области Владислав Шапша выписался из больницы, куда был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

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"Завершил стационарный курс лечения от коронавируса. Работаю в удаленном режиме", - сообщил в среду Шапша в своем Telegram-канале.

Кроме того, глава региона призвал жителей области сделать прививку от коронавируса.

"Пришло время действовать, не нужно сидеть дома и ждать чуда. Нужно пойти и сделать прививку, чтобы сохранить себе жизнь. Сделайте так, как сделал я и вся моя семья, и все мы будем здоровы", - сказал губернатор.

9 июня Шапша сообщил, что отправился вместе с семьей в плановый отпуск в Ставропольский край, а уже 18 июня рассказал, что был госпитализирован в Калуге с коронавирусом.

Теги
РоссияКалужская областьПандемия COVID-19Шапша, Владислав Валерьевич
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