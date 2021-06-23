На Кубани материальную помощь из-за повреждения домов градом получили около 260 человек

КРАСНОДАР, 23 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края оказали материальную помощь около 260 жителям Павловского района региона, где в середине июня градом повредило частные дома. Об этом в среду сообщил в Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

В середине июня сильный дождь и град прошли в Павловском районе Краснодарского края, повреждены крыши и остекление частных домовладений. Губернатор Краснодарского края ранее распорядился выплатить по десять тысяч рублей оказавшимся в зоне действия ЧС и по 50 тысяч тем, у кого повреждено имущество. Сообщалось, что повреждены порядка 500 частных домов.

"Жителям Павловского района, на прошлой неделе пострадавшим из-за непогоды, начали выплачивать материальную помощь. Около 260 человек получили по десять тысяч рублей за нахождение в зоне ЧС и 50 тысяч рублей - за частичную утрату имущества на домовладение", - говорится в сообщении губернатора.

В пресс-службе администрации Павловского района ТАСС уточнили, что всего на получение компенсации поступило 831 заявление, по 504 из них заявители предоставили необходимый комплект документов на получение выплат, часть из них еще находятся на стадии обработки.