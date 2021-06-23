Орловские власти продлили ограничения по коронавирусу до 31 июля

ТАСС, 23 июня. Власти Орловской области на фоне увеличения числа новых пациентов с коронавирусом продлили основные ограничения, веденные из-за пандемии, до 31 июля. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Орловской области до конца июля продлили ограничительные мероприятия, введенные в связи с коронавирусом. Решение принято на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Орловской области 23 июня", - говорится в сообщении.

До 31 июля в Орловской области сохранят обязательный масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий. Возможность проводить публичные мероприятия предоставят в случае наличия отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации от коронавируса у участников.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, в течение последнего месяца в регионе ежедневно выявляли не более 50 пациентов с коронавирусом, в настоящее время показатель превышает 60 случаев в сутки. Среднесуточный показатель заболеваемости за прошедшую неделю увеличился с 7,1 до 9,1.

По данным регионального оперативного штаба, в Орловской области с начала пандемии выявили 36 795 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 34 924 человека, 724 пациента умерли.