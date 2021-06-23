Более 3 тыс. человек примут участие в первом конкурсе для белгородских госслужащих

ТАСС, 23 июня. Более 3 тыс. человек из Сербии, Узбекистана и 14 регионов России примут участие в первом кадровом конкурсе по отбору работников районных, городских администраций, правительства Белгородской области. Об этом в среду на своей странице в соцсети "Вконтакте" сообщил врио губернатора региона Вячеслав Гладков.

Первый в Белгородской области кадровый конкурс для поиска госслужащих реализуют совместно с АНО "Россия - страна возможностей". 10 лидеров конкурса получат шанс на образование в одном из лучших вузов мира.

"Несмотря на высокие квалификационные требования, заявки на участие подали 3 385 человек. На участие в проекте заявились белгородцы, проживающие в 14 регионах России, а также Сербии и Узбекистане. Они обозначили желание и готовность вернуться в Белгородскую область, чтобы трудиться на благо малой родины", - написал Гладков.

К участию в конкурсе с 17 мая приглашали жителей в возрасте от 24 до 55 лет с высшим образованием, имеющих опыт управления не менее двух лет, стаж работы по специальности. Как отметил Гладков, 40% заявок поступило от женщин, большинство участников конкурса в возрасте 30-40 лет. Основной этап конкурса - онлайн-тестирование интеллектуального потенциала пройдет с 28 июня по 1 июля.