В Росгвардии рассказали о планах изменений в сфере усиления контроля за оборотом оружия

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Росгвардия и сенаторы рассмотрели планируемые изменения в законодательстве в сфере усиления контроля за оборотом оружия в России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, одними из главных обсуждаемых нововведений стали взаимодействие Росгвардии и Минздрава и запрет на выдачу разрешений на огнестрельное оружие гражданам, привлеченным к уголовной ответственности за тяжкие преступления.

"Одна из новелл - формирование эффективного взаимодействия Росгвардии и Минздрава России посредством Единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях получения сведений о результатах медицинских освидетельствований владельцев оружия на наличие или отсутствие медицинских противопоказаний к владению им. Предлагаемый механизм межведомственного взаимодействия призван минимизировать риски фальсификации медицинских документов, подтверждающих отсутствие у гражданина заболеваний, при которых не допускается владение оружием, а также позволит на более качественном уровне осуществлять текущий контроль за выявлением организациями здравоохранения таких заболеваний у владельцев оружия в целях своевременного изъятия у них оружия, что, несомненно, положительно скажется на состоянии общественной безопасности", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что благодаря такому механизму гражданам не потребуется самостоятельно представлять в территориальные органы Росгвардии соответствующие медицинские заключения.

Кроме того, отметили в Росгвардии, определяются дополнительные условия, исключающие владение огнестрельным оружием, в отношении лиц, привлеченных к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом оружия, а также привлеченных к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

"Эти нововведения позволят отсечь граждан, использующих оружие вопреки установленным законодательством целям, а также повысить уровень соблюдения законности в сфере оборота оружия. В том числе путем ужесточения юридической ответственности за нарушения в рассматриваемой сфере. Предлагаемые изменения также призваны способствовать снижению количества преступлений и правонарушений в сфере оборота оружия, в том числе влекущих за собой причинение смерти или тяжкого вреда здоровью граждан и предупреждению попадания оружия в незаконный оборот", - отметили в пресс-службе.