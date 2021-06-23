Движение по ЗСД в обход центра Петербурга на время шоу "Алые паруса" будет бесплатным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился сделать бесплатным проезд по участку платной магистрали ЗСД в обход центра города на время проведения на Дворцовой площади и в акватории Невы праздника выпускников "Алые паруса" в ночь на 26 июня. Об этом сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"В этом году "вживую" программу на Дворцовой и шоу на Неве смогут увидеть только выпускники. Это их праздник, ничто не должно им помешать. Приняты все меры безопасности, введены временные ограничения на проезд транспорта по мостам и набережным. Чтобы автомобилисты не испытывали затруднений и не было пробок в центре города, решено на время праздника сделать проезд по некоторым участкам ЗСД бесплатным", - привела пресс-служба слова губернатора.

По данным пресс-службы, бесплатный проезд будет действовать с 20:00 25 июня до 01:00 26 июня на участке от съезда на набережную Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект.

В день проведения праздника 25 июня с полудня будет ограничено движение по Троицкому мосту, Петроградской и Петровской набережным, с 16:00 - по Невскому проспекту, Сенатской площади, Дворцовому мосту, Дворцовой и Английской набережным, набережной Лебяжьей канавки, набережной Кутузова, Суворовской площади. С 20:00 - по Биржевому мосту и прилегающим улицам и набережным, с 22:00 - по Благовещенскому мосту, набережной Лейтенанта Шмидта, Большому Сампсониевскому мосту, Литейному мосту и Воскресенской набережной.

Праздник выпускников "Алые паруса" впервые был организован для ленинградских школьников в 1968 году, впоследствии традиция была прервана, ее возобновили в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга. Ежегодно яркое шоу с выходом парусника в акваторию Невы, салютом и концертом посещали более 1 млн человек из разных городов. В прошлом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, праздник прошел в режиме телевизионной трансляции, без присутствия молодежи на набережных. В этом году на праздник будут допущены только выпускники Санкт-Петербурга и Ленинградской области, остальным зрителям рекомендовано смотреть шоу в трансляции.