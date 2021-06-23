Около 30 тыс. военнослужащих участвуют в ликвидации последствий подтоплений в Крыму

ЯЛТА, 23 июня. /ТАСС/. Группировка Минобороны РФ, принимающая участие в ликвидации последствий подтоплений в Крыму, увеличена до 30 тыс. человек. Об этом сообщил в среду на заседании оперштаба в Ялте председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

"Для ликвидации последствий большая работа проводится силами МЧС и Минобороны. Привлечено 722 человека от МЧС и от Минобороны около 30 тыс. человек", - сказал Гоцанюк.

Циклон над Крымом 17-18 июня стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 55. Один человек числится пропавшим без вести, ведутся поиски.