{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Власти КЧР разрешили проведение выпускных вечеров в школах в очном формате

При этом на мероприятиях не смогут присутствовать приглашенные лица

ЧЕРКЕССК, 23 июня. /ТАСС/. Выпускные вечера в школах Карачаево-Черкесии пройдут в обычном формате, но без участия приглашенных жителей, сообщила в среду пресс-служба главы и правительства региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Торжественные церемонии вручения аттестатов в образовательных организациях могут быть проведены в очном формате, но без участия приглашенных лиц, при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора и, по возможности, вне помещений, на свежем воздухе", - говорится в сообщении.

С учетом эпидемиологической обстановки в регионе принято решение об отмене городских и районных массовых мероприятий, посвященных выпускникам. Они могут быть организованы позже, после улучшения ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в республике выявили 18 случаев заражения коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 20 748 случаев инфицирования, 20 323 человека выздоровели, 167 умерли. В госпиталях республики получают лечение 208 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияПандемия COVID-19
Минобрнауки не планирует корректировать сроки приемной кампании
По словам главы ведомства Валерия Фалькова, 17 августа произойдет зачисление на бюджетные места, а "к концу августа будут уже сданы все документы"
Читать полностью