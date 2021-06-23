Власти КЧР разрешили проведение выпускных вечеров в школах в очном формате

ЧЕРКЕССК, 23 июня. /ТАСС/. Выпускные вечера в школах Карачаево-Черкесии пройдут в обычном формате, но без участия приглашенных жителей, сообщила в среду пресс-служба главы и правительства региона.

"Торжественные церемонии вручения аттестатов в образовательных организациях могут быть проведены в очном формате, но без участия приглашенных лиц, при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора и, по возможности, вне помещений, на свежем воздухе", - говорится в сообщении.

С учетом эпидемиологической обстановки в регионе принято решение об отмене городских и районных массовых мероприятий, посвященных выпускникам. Они могут быть организованы позже, после улучшения ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в республике выявили 18 случаев заражения коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 20 748 случаев инфицирования, 20 323 человека выздоровели, 167 умерли. В госпиталях республики получают лечение 208 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.