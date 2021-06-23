В Марий Эл на борьбу с распространением коронавируса дополнительно выделили 58 млн рублей

ТАСС, 23 июня. Глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал распоряжение о выделении бюджетных средств в размере 58 млн рублей на проведение мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение и ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в среду на официальном сайте администрации главы региона.

"30 млн рублей будет направлено на обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты, около 25 млн рублей - на приобретение противовирусных лекарственных препаратов для лечения лиц с новой коронавирусной инфекцией в стационарных условиях и 3 млн рублей - на приобретение тест-систем для выявления COVID-19", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, в регионе было увеличено количество коек для лечения пациентов с коронавирусом до 1 075.

В республике продлен режим повышенной готовности, введенный в регионе из-за пандемии, до 5 июля. Работодатели должны перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу, также ограничивается пребывание несовершеннолетних без сопровождения взрослых в торгово-развлекательных центрах и приостанавливается работа детских игровых комнат. По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 14 065 случаев заражения коронавирусом, 13 530 пациентов выздоровели, 276 умерли.