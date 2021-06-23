В Ленинградской области ввели добровольные паспорта ковидной безопасности для сферы услуг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/ Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, по которому в регионе для предприятий сферы обслуживания вводят добровольные паспорта ковидной безопасности, позволяющие работать без ограничений. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"Планы по введению добровольных паспортов ковидной безопасности для бизнеса обрели силу официального документа. По новому постановлению, которое вводит добровольные "Паспорта коллективного иммунитета" для сферы общепита, музеев, фитнес-центров и других - на организации, имеющие паспорта коллективного иммунитета, не распространяются ограничения по численности обслуживаемых посетителей, предусмотренные "антиковидным" постановлением правительства Ленинградской области", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как пояснили представители областной администрации, такой паспорт предприятие сможет получить, если 60% его работников прошли вакцинацию от COVID-19 или 80% работников составляют вакцинированные, а также перенесшие COVID-19 менее шести месяцев назад или имеющие медицинские противопоказания к проведению вакцинации.