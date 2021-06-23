В Северной Осетии началась третья волна коронавируса

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 июня. /ТАСС/. Эпидемическая ситуация с коронавирусом в Северной Осетии ухудшается, в республике началась третья волна заболевания. Об этом журналистам в среду сообщила замминистра здравоохранения республики Тамара Томаева.

"Мы вынуждены констатировать тот факт, что эпидемиологическая обстановка в республике ухудшается. Хотим еще раз напомнить о необходимости скорейшей вакцинации. Третья волна коронавируса, мы уже можем смело говорить, к сожалению, и в республике в том числе началась", - сказала она.

Томаева отметила, что течение болезни стало более агрессивным, речь, по ее словам, идет об индийском штамме.

Замминистра подчеркнула, что число обращений в ковидные стационары республики растет. "При необходимости мы расширяем конечный фонд. Возможно, если ситуация будет ухудшаться, мы будем менять маршрутизацию пациентов и вводить новые госпитали", - сказала она.

В республике достаточное количество вакцины, отметила Томаева. На сегодняшний день более 50 тыс. человек вакцинировались. "Но этого мало, речь идет о так называемом необходимом коллективном иммунитете, а это должно быть не менее 60% взрослого населения", - пояснила она.

Ранее сообщалось, что власти Северной Осетии в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции с 23 июня приостанавливают до улучшения эпидемической ситуации проведение массовых мероприятий. Соответствующий указ подписал врио главы субъекта Сергея Меняйло.

Кроме того, в регионе установили режим работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд и иных предприятий общественного питания по обслуживанию посетителей с 06:00 до 23:00 при условии расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 м. Посещение театров, кинотеатров, концертных залов допускают при условии одновременного присутствия не более 50% от общей вместимости.