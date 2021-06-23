В Калининграде побит температурный рекорд 2000 года

КАЛИНИНГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Температурный рекорд более чем 20-летней давности побит в Калининграде в период с 18 по 22 июня. Воздух в областном центре впервые с 2000 года прогревался более чем до 32 градусов, сообщила ТАСС в среду главный специалист Центра научно-технической информации Управления научно-исследовательских работ Балтийского федерального университета имени И. Канта Дара Гаева.

"Температура воздуха в Калининграде с 18 по 22 июня 2021 года поднималась выше плюс 32 градусов, превысив максимум июня 2000 года, когда температура воздуха достигала отметки в 31,6 градуса. При этом средняя температура воздуха за период с 1 по 22 июня составила 18,4 градуса. Такая жаркая погода была обусловлена приходом мощного высокого антициклона", - сказала Гаева, пояснив, что отсутствие облаков в зоне антициклона приводит к сильному нагреву земной поверхности и приземного воздуха.

При этом, по словам собеседницы агентства, абсолютный рекорд тепла в области пока не побит. "За весь период наблюдений самая высокая температура воздуха в Калининграде отмечалась в августе 1992 года - выше 36 градусов", - уточнила эксперт.