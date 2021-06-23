Украина запретила россиянам въезд в страну без ПЦР-теста из-за "Дельты"

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Правительство Украины с 25 июня запретило въезд без отрицательного результата ПЦР-теста прибывающим из России, Великобритании, Индии и Португалии в целях уменьшения риска распространения мутации коронавируса под названием "Дельта", впервые обнаруженной в Индии. Об этом сообщил в среду заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин.

"Для уменьшения риска распространения штамма "Дельта" на Украине на сегодняшнем заседании правительства принят ряд мер. Гражданам, прибывшим из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или находившимся на их территории не менее семи дней, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля)", - цитирует Кузина пресс-служба Минздрава. По его словам, эта норма начнет действовать с 25 июня. "До 25 июня по отдельному поручению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) будут подготовлены комплексные предложения для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта" на Украине", - уточнил главный санитарный врач.

Кузин сообщил, что по состоянию на 23 июня на Украине зафиксировано два случая коронавирусной болезни, вызванной новым штаммом "Дельта". "Сейчас пациенты находятся в Александровской клинической больнице Киева под контролем [врачей]. Их состояние стабильное", - сказал он.

Ранее в среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что индийский штамм коронавируса "Дельта" впервые выявлен на Украине у двух человек - женщины и ее ребенка, которые недавно вернулись из России. Он не исключил, что Украина может полностью остановить сообщение с некоторыми странами из-за индийского штамма.

Новый вариант SARS-CoV-2 "Дельта" уже выявлен в более чем 90 странах мира. Он зафиксирован, в частности, в Индии, Российской Федерации, Португалии и Великобритании.